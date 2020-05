Lacrime per il ministro Bellanova durante la conferenza stampa istituita per illustrare il Decreto Rilancio.

Durante la conferenza stampa per la presentazione del Decreto Rilancio il ministro Bellanova è scoppiata in lacrime mentre stava illustrando uno dei provvedimenti a lei competenti. Si tratta dell’articolo 110 bis relativo all’emersione dei rapporti di lavoro, un tema che per la sua storia le sta particolarmente a cuore. Questo quando affermato senza riuscire a trattenere la commozione: “Un ultimo punto che voglio richiamare è che per molti può essere considerato un punto accessorio ma per la mia storia è fondamentale. Mi riferisco all’articolo 110 bis: l’emersione dei rapporti di lavoro. Da oggi per la scelta che ha fatto questo governo gli invisibili saranno meno invisibili. Quelli che sono stati brutalmente sfruttati o nelle false cooperative dove le persone venivano date in prestito per lavorare come badanti e colf potranno accedere ad un permesso di soggiorno per lavoro e noi le aiuteremo ad essere persone che riacquistano la loro dignità. Ringrazio il Presidente e la Lamorgese che è stata una mia compagna di viaggio. Lo stato è più forte della criminalità e del caporalato“.