Dovrebbe mancare poco all'approvazione definitiva del Decreto Rilancio: intanto è circolata la bozza definitiva con tutte le misure previste.

E’ iniziato alle 18:20, con uno slittamento di oltre quattro ore rispetto all’orario prefissato, il Consiglio dei Ministri che dovrebbe procedere al varo del Decreto Rilancio, quello cioè contenente le misure economiche per aiutare famiglie, imprese e sanità durante l’emergenza coronavirus. Stando all’ultima bozza circolata dovrebbe essere confermato lo stanziamento di 55 miliardi per interventi contenuti in 256 articoli e un totale di 464 pagine.

Consiglio dei Ministri per il Decreto Rilancio

Mentre secondo indiscrezioni la riunione aveva subito un rinvio per problemi di coperture, i tecnici del Ministero dell’Economia hanno assicurato che non c’è alcuna difficoltà in questo senso. Tenendo conto quindi dell’ultimo testo messo in circolazione il provvedimento dovrebbe prevedere 10 miliardi per la Cassa integrazione, 4 miliardi per il taglio dell’Irap, 6 miliardi per le piccole e medie imprese, 2 miliardi per l’adeguamento di negozi e attività produttive alle norme anti coronavirus, 2 miliardi per misure fiscali, 2,5 miliardi per il turismo e la cultura e 5 per sanità e sicurezza.

Tra le altre misure contenute vi è poi lo stanziamento di 140 milioni per il Fondo nazionale destinato al sostegno degli affitti.

Confermato salvo cambiamenti dell’ultimo minuto anche lo stop al saldo dell’Irap dovuto a giugno per il 2019 e della prima rata dell’acconto per imprese e professionisti che hanno un fatturato fino a 250 milioni di euro. Esclusi da questa norma banche, enti finanziari, assicurazioni e amministrazioni ed enti pubblici.

Previsto infine anche il bonus vacanze per il rilancio del turismo nella prossima stagione estiva. Ai nuclei familiari con ISEE fino a 40 mila euro dovrebbero spettare 500 euro, a quelli composti da due persone 300 e a quelli formati da una 150.