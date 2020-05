Il giornalista di La7 Enrico Mentana contro il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: inaccettabile la risposta in conferenza stampa.

L’emergenza coronavirus ha fatto del premier Giuseppe Conte il leader con il più alto indice di gradimento per gli italiani, stando ai dati Ipsos. Ma c’è una categoria con cui il presidente del Consiglio non va d’accordo: i giornalisti. E così, dopo l’ultima conferenza stampa a Palazzo Chigi, il direttore del Tg di La7, Enrico Mentana, si scaglia contro il premier Conte per la “risposta ingiustificabile” data a un giornalista.

Mentana contro Conte: “Nessuna giustificazione”

La risposta di Mentana non si è fatta attendere ed è arrivata con un lungo post via social: “Ieri sera il padrone di casa era lui, nel cortile d’onore di Palazzo Chigi, nell’ora da lui scelta nel bel mezzo dei principali tg per poter entrare nelle case del maggior numero di italiani” ha anticipato Mentana, riferendosi alla conferenza stampa del 16 maggio. Poi ha aggiunto: “Questa volta non ci sono possibili giustificazioni. Se si pretende di parlare al paese un giorno sì e l’altro pure, bisogna anche imparare ad ascoltarlo, soprattutto se non si è mai affrontata una elezione e si è arrivati alla guida del governo per cooptazione“. Mentana fa riferimento alla risposta che il premier Conte ha dato al giornalista di Rtl 102.5 che gli chiedeva una valutazione sull’operato del commissario straordinario Arcuri.

Il premier Conte e il precedente di Bergamo

Alla domanda del giornalista, il presidente del Consiglio ha risposto: “Se lei ritiene di poter far meglio la terrò presente“. Una battuta che il direttore del Tg La7 non ha mandato giù. Allo stesso modo, Mentana aveva espresso riserve su una risposta simile.

Quando a fine aprile scorso, Conte si è recato in visita a Bergamo, a una giornalista che gli faceva notare delle inesattezze sulla ricostruzione delle zone rosse in Lombardia, il premier replicava: “Se lei un domani avrà la responsabilità di governo, scriverà lei i decreti e assumerà lei le decisioni“. Una risposta che non è andata giù a Mentana. Nel suo lungo post, parte proprio da quell’episodio per tracciare un comportamento non giustificabile nei riguardi dei giornalisti e dell’intero Paese.