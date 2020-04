Conte gode in questo momento di una altissima reputazione online: dall'8 marzo è in continua crescita.

L’Osservatorio politico di Reputation Science ha effettuato un’analisi sulla reputazione online dei principali attori politici dell’emergenza coronavirus. In questa è interessante notare come dall’8 marzo, giorno in cui è stato annunciato il decreto Io resto a casa, l‘apprezzamento del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sia andato sempre a salire. L’analisi tiene conto dei canali del Web 1.0 (news e menzioni), quelli del Web 2.0 (blog e social network) e l’evoluzione storica, calcolando per ogni contenuto l’apporto reputazionale in termini sia quantitativi (volumi) che qualitativi (valori).

Conte è il più apprezzato online

L’aumento del consenso online del premier è, in verità, un aumento più o meno costante da circa un anno, cioè da quando c’era stato il suo forte attacco a Matteo Salvini in Parlamento dopo la crisi di governo aperta la scorsa estate ad agosto.

L’emergenza coronavirus non ha fatto altro che inalzare il sentiment positivo verso Conte che, malgrado in ogni suo intervento pubblico imponga delle restrizioni importanti ai cittadini, si veda la libertà di spostamento, riceve sempre il plauso dei cittadini che forse comprendono l’utilità di queste scelte in altri tempi impopolari. In questo lungo lockdown l’unica discesa dell’apprezzamento social di Conte è stato registrata il 23 marzo, quando cioè l’opposizione, con Salvini e Meloni sugli scudi, ma anche alcuni esponenti di Italia Viva, lo accusavano di strumentalizzare l’emergenza per far accrescere i propri follower.

La reputazione online di Conte cresce

Il cosidetto turning point del mese di aprile per il sentiment sul web relativo al presidente del Consiglio è il 10 aprile. In quella data il suo apprezzamento online risentiva fortemente dell’accesa discussione sul Mes e gli Eurobond, temi fortemente divisivi nell’opinione pubblica.

L’attacco a reti unificate del premier Conte a Salvini e Meloni, rei di aver diffuso delle fake news sul tema dei finanziamenti europei, fa calare il suo appeal digitale solo dello 0,56%. Dopo due giorni però il sentiment è tornato a salire e ancora oggi è in forte ascesa.





Gli altri ministri

La classifica dei politici con più alto appeal social vede al secondo posto, stabile da mesi, il ministro dell’Ambiente Sergio Costa. In piena emergenza Coronavirus, Costa lancia l’iniziativa #riciclaincasa per sensibilizzare alla raccolta differenziata e al riciclo anche durante la quarantena. In terza posizione il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri la cui web reputation è accresciuta per via delle manovre economiche per la lotta al coronavirus. Quarto posto per la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo.

Male invece il ministro della Salute Roberto Speranza, che resta al 18esimo posto e del quale molti sui social denunciano l’assenza.