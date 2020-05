Dopo Sileri e Fontana, scorta per la Azzolina, titolare del Miur. Gravi minacce contro la ministra in quota 5 Stelle.

Anche per il Ministro dell’Istruzione e titolare del Miur scatta la scorta. “La ministra Azzolina oltre ad insulti sessisti ha subito delle minacce per il concorso. Da ieri è stata messa sotto scorta come il sottosegretario Sileri. Hanno tentato di hackerarle il profilo Facebook e il conto corrente”. A riferirlo all’Adnkronos è Bianca Laura Granato, senatrice del Movimento 5 Stelle e componente della VII Commissione Istruzione in Senato. Sul tema scuola si è molto discusso nelle ultime settimane sia per quanto concerne il concorso precari sia per quanto riguarda il rientro per gli esami di maturità.

Scorta Azzolina: la nota M5s

Sulla scorta alla Ministra Azzolina è intervenuto anche il Movimento 5 Stelle. Il capo politico Vito Crimi evidenzia come: “Sulla scuola si è venuto a creare un clima intollerabile, che poteva e doveva essere evitato. Al ministro Azzolina proprio in questi giorni è stato deciso di assegnare la scorta e a lei va tutta la solidarietà e vicinanza mia e del Movimento 5 Stelle”.

E ancora, per il leader dei pentastellati: “Agli attacchi e provocazioni strumentali nei suoi confronti, recentemente si sono aggiunti inaccettabili insulti sessisti e minacce, anche da parte di presunti insegnanti. Lucia Azzolina è un ministro competente e coraggioso, andiamo avanti insieme a testa alta nel percorso di cambiamento e di sostegno alla scuola italiana”.





Già ieri erano stati tanti i messaggi di vicinanza alla Azzolina. Come quello di Manuela Nasso, consigliera della Valle d’Aosta: “Vorrei esprimere la mia solidarietà alla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. La campagna d’odio con cui è stata investita nelle ultime ore è riprovevole. E se penso che i più bassi e beceri insulti,soprattutto sessisti,sono ad opera di insegnanti,rabbrividisco. Forza!”.