"Boia chi molla" sulla mascherina della vice sindaca di Cologno, si scatena la polemica.

Cologno Monzese, provincia di Milano, la vice sindaca viene immortalata in una foto, poi postata sui social, nella quale indossa una mascherina nera con su scritto “Boia chi molla”. Il motto, che ha la sua origine nell’epoca borbonica, ma che è associato alla dittatura fascista di Mussolini, ha scatenato l’ira di molti cittadini che non accettano un comportamento di questo tipo da una rappresentante dello Stato italiano. A pubblicare lo scatto era stata Jacqueline Allemant, organizzatrice di eventi che cura la comunicazione di alcune pagine Facebook dedicate alla cittadina e ritenute vicine all’attuale sindaco, il leghista Angelo Rocchi. Già lo scorso 25 maggio, la donna aveva postato una foto in compagnia del primo cittadino, lei con la mascherina incriminata e il sindaco con una di quelle chirurgiche. Ora in molti chiedono le dimissione della vice sindaca, Gianfranca Tesauro di Fratelli d’Italia.

Vice sindaca con la mascherina Boia chi molla

Il primo ad aizzare la polemica è stato il Partito Democratico di Cologno che in una nota ha scritto: “Questo è il brodo di coltura ideologico di chi sta governando Cologno in questo momento. Il sindaco governa con il voto del consigliere di Casa Pound, mentre sui social qualche giorno fa il vice sindaco Tesauro citava Almirante, che noi ricordiamo come il firmatario delle Leggi Razziali in Italia”.







Al momento nessun commento è stato rilasciato né dal sindaco di Cologno Monzese né dalla sua vice, mentre Jacqueline Allemant ha fatto un piccolo, ma non convinto, passo indietro scrivendo su Facebook: “Abbiamo deciso di eliminare il video che abbiamo girato con ‘la mascherina incriminata’ non per dare ragione a chi non sa fare altro che polemiche ma solo per rispetto verso a tutte le persone che si sono sentite ferite”.