Durissimo attacco di Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, agli indirizzi di Regione Lombardia: il Pirellone avrebbe secretato i dati dei morti da Coronavirus per provincia. Il primo cittadino bergamasco solleva un polverone politico che accende ancor di più la luce dei riflettori sull’operato di Fontana e Gallera, ai vertici di Regione Lombardia.

“Leggo che in Lombardia ieri ci sono stati 32 decessi per Covid – scrive su Twitter il sindaco di Bergamo -. Non si sa però dove, in quale provincia, perché la Regione non comunica più i dati divisi“. Attacco frontale, dunque, da parte di Gori agli indirizzi del Pirellone in merito alla comunicazione dei dati delle morti per Coronavirus.

Neppure i dati sui guariti vengono più comunicati, e sì che sarebbero importanti per capire che oggi le persone ammalate sono poche.

Spero che il nuovo Dg della Sanità Marco #Trivelli parta da qui, dai dati e dalla #trasparenza. — Giorgio Gori (@giorgio_gori) June 11, 2020

Coronavirus, dati dei morti in Lombardia secretati?

Ma non solo i dati dei morti in Regione Lombardia sarebbero stati secretati per quanto concerne la divisione provincia per provincia; Gori, infatti, denuncia anche una scarsa trasparenza in merito alla comunicazione dei guariti da Coronavirus.

“Da quando abbiamo segnalato che i decessi reali erano molti di più di quelli ‘ufficiali’, hanno secretato i dati per provincia”. E continua: “Neppure i dati sui guariti vengono più comunicati, e sì che sarebbero importanti per capire che oggi le persone ammalate sono poche. Spero che il nuovo Dg della Sanità Marco Trivelli parta da qui, dai dati e dalla trasparenza”.



Il riferimento è al nuovo direttore generale della Sanità nominato da Fontana in sostituzione di Luigi Cajazzo. A far eco alla richiesta di Giorgio Gori ci pensa un altro Dem proveniente da Bergamo: si tratta di Maurizio Martina, deputato del Partito Democratico. “Mi associo alla richiesta del sindaco Gori, Regione Lombardia fornisca con grande trasparenza i dati dei decessi e dei guariti per ciascun territorio in modo preciso”.