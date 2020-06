Al via l'interrogatorio nei confronti di Giuseppe Conte per la mancata zona rossa ad Alzano e Nembro.

Mancata zona rossa ad Alzano e Nembro, al via l’interrogatorio nei confronti di Giuseppe Conte. Il primo ministro è in procura a Bergamo dove sarà ascoltato come persona informata sui fatti. L’inchiesta è senza indagati né reati. Ma bisogna chiarire cosa è successo, effettivamente, nell’area della bergamasca tra il 3 e il 9 marzo quando non fu istituita la zona rossa nonostante l’invio dell’esercito.

La magistratura vuole far chiarezza su quanto accaduto ad Alzano e Nembro e verificare quali sono le responsabilità del Governo Conte. Saranno sentiti anche Roberto Speranza (Ministro della Salute) e Luciana Lamorgese (Ministro degli Interni).

Zona rossa: l’interrogatorio di Conte

L’obiettivo dei Pm è quello di verificare se la scelta di tenere aperta l’aerea abbia fatto aumentare i contagi. In questo caso si procederebbe per epidemia colposa. Inoltre, la Procura di Bergamo dovrebbe stabilire se la decisione di chiudere doveva essere presa dal governo o se invece potesse farlo la Regione Lombardia. Nei giorni scorsi, in merito, sono stati ascoltati anche Giulio Gallera e Attilio Fontana.

Conte, durante l’interrogatorio sulla zona rossa, dovrà rispondere a cinque domande fondamentali.

Anzitutto, i pm chiederanno al Primo Ministro se dopo l’aumento dei contagi e la richiesta del comitato tecnico scientifico di dichiarare “zona rossa”, con chi si consultò. Inoltre, agli atti non risulta che la Regione Lombardia avesse presentato richieste formali: ci furono incontri telefonici informali?



A Conte verrà chiesto il perché dello spostamento di esercito e potenziamento delle forze dell’ordine, in virtù dell’assenza di una richiesta formale da parte di Regione Lombardia in merito all’istituzione di una zona rossa ad Alzano e Nembro. I magistrati faranno chiarezza, o proveranno, anche in merito al rapporto con la Regione Lombardia dopo la seconda lettera di Silvio Brusaferro.

Infine, l’ipotesi di chiudere l’intera Regione Lombardia anziché solo Alzano e Nembro fu paventata dallo stesso Primo Ministro.

Ma Conte informò della sua volontà i vertici di Regione Lombardia?