Conte difende il suo portavoce Rocco Casalino dalle accuse rivoltegli da Fedez: "Ho scelto i migliori, non gli yes man".

Continua a far discutere l’attacco di Fedez contro Rocco Casalino che, secondo il rapper, sarebbe “una figura polarizzante e sappiamo tutti che è un personaggio che non ha meriti”. Queste parole pronunciate dal marito di Chiara Ferragni sono state testualmente riportate da Peter Gomez in un’intervista al Presidente Conte per chiedergli cosa ne pensasse.

Il Premier ha subito preso le difese del suo più stretto collaboratore affermando: “Vi faccio una rivelazione. Non ho studiato da Premier, a differenza di tanti politici di carriera. Non avevo neanche un account, neppure Facebook. Quando sono arrivato, ho scelto i collaboratori. Se uno fa il presidente del Consiglio deve scegliere i migliori, i più talentuosi, i più bravi. Non deve circondarsi di yes man ma di professionisti, dell’eccellenza”.

Fedez contro Casalino, Conte lo difende

Rocco Casalino è da sempre una figura soggetta a grandi critiche. In molti non dimenticano la sua partecipazione al Grande Fratello, additando – forse in maniera eccessiva – ad essa una sorta di peccato originario impossibile da cancellare. Nel suo lavoro da responsabile della comunicazione del Movimento 5 Stelle prima e ora del Presidente del Consiglio, Casalino è stato poi spesso criticato per le sue uscite politicamente scorrette e per alcuni artifizi di comunicazione che molto hanno fatto innervosire parte dei giornalisti.





Casalino ringrazia Conte

Subito dopo i complimenti ricevuti, Casalino ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno stralcio dell’intervista ed ha ringraziato il Presidente del Consiglio.

“Grazie Presidente – ha scritto il portavoce – quando si lavora tanto fa piacere che la propria professionalità venga riconosciuta da parte di una persona di cui si ha grande stima. Ma soprattutto dopo tanti insulti e minacce che ho ricevuto sul web quotidinamente – perché si ignora il lavoro che faccio e perché si giudica semplicemente con il pregiudizio – fa piacere ricevere complimenti”.