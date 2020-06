Matteo Salvini è pronto con le opposizioni per aprire un dialogo, ma aspetta l'invito di Conte a Palazzo Chigi.

Matteo Salvini ha dichiarato di non aver ancora ricevuto nessuna invito da parte di Giuseppe Conte per discutere del futuro del paese a Palazzo Chigi. Il leader della Lega aggiunge che non si sottrarrà al dialogo con le opposizioni previsto dal presidente del Consiglio.

Salvini: “Nessun invito per Palazzo Chigi”

Sono terminati i colloqui a Villa Pamphili per i cosiddetti Stati Generali, e ora Matteo Salvini incalzato da Adkronos ha dichiarato di aspettare un invito al dialogo da parte di Giuseppe Conte a Palazzo Chigi: “L’invito di Conte? No, non mi è ancora arrivato alcun invito. Me ne farò una ragione“, aggiunge il leader della Lega, che poi chiosa: “Anzi, se non arriva pure meglio“.

Opposizioni bocciate

Il leader della Lega poi spiega come le opposizioni vogliano partecipare al tavolo delle trattaive, ma sia lo stesso Premier ha bocciare le proposte: “Quando sento dire a Conte ed ai suoi ministri che bisogna lavorare con le opposizioni, sono tutte balle. Bocciano sempre tutte le nostre proposte”.

“Andremo a Palazzo Chigi se ci invitano. Gli eventi a Villa Pamphili li lasciamo agli altri. Mi hanno detto che c’erano buone tartine, ottimi aperitivi e grandi Vip, ma il risultato concreto mi sembra pari allo zero, anzi tutti quelli che uscivano mi pare fossero più arrabbiati di quando sono entrati”, continua il leader del carroccio.





Taglio dell’Iva

Sull’annosa questione dell’Iva, ecco l’opionione del portavoce leghista: “Sono sempre a favore del taglio delle tasse, ma il problema è che è durato tutto 18 ore, l’ipotesi è tramontata prima ancora di nascere. Secondo me la flat tax è la soluzione migliore – sottolinea Salvini – però se si parla di taglio delle tasse ben venga, a me interessa che i cittadini paghino di meno”.