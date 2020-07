Due settimane di quarantena sulla nave ong: l'ordinanza di Musumeci contro gli sbarchi dei migranti positivi al Covid-19.

Continua a destare grande preoccupazione la situazione legata agli sbarchi dei migranti in Sicilia, alcuni dei quali sono risultati nei giorni scorsi positivi al covid-19. In virtù dello stato d’emergenza, il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha deciso di firmare un’ordinanza che istituisce aree speciali all’interno dei porti interessati dagli sbarchi e la quarantena nelle navi.

“Troppa approssimazione nella gestione degli sbarchi, adesso basta, dettiamo noi le regole”, così il governatore siciliano.

Covid-19, l’ordinanza di Musumeci sui migranti

“Innanzitutto – ha precisato Musumeci – prevediamo l’obbligo di quarantena a bordo per 15 giorni soprattutto per i migranti portati in Sicilia dalle navi delle Ong.

Inoltre istituiamo delle aree speciali nei porti dove dovranno restare i migranti che arrivano con i barchini. Faremo noi i tamponi se l’Usmaf e lo Stato non sono in condizioni di farli e chiediamo cordoni di polizia attorno alle aree speciali e agli hotspot per evitare fughe di migranti”.

La Regione Sicilia blinda così i propri porti: “Non possiamo chiedere sacrifici a 5 milioni di siciliani per rispettare norme contro il contagio e non avere regole certe sui migranti”, dice Musumeci invocando poi una maggiore collaborazione da parte del ministero degli Interni Lamorgese.