Un migrante gira nudo in strada a Siracusa, l'ira di Salvini.

Continuano a registrarsi momenti di difficoltà in Sicilia legati al delicato tema dell’immigrazione. L’ultimo caso a Sicarusa, dove un migrante camminava nudo in strada ed è stato fermato dai carabinieri e portato in caserma. Un episodio che ha fatto insorgere un centinaio di residenti della frazione di Cassibile, a circa quindici chilometri da Siracusa, che ora chiedono lo smantellamento della baraccopoli dove si trovano 300 migranti che vivono in pessime condizioni igienico sanitarie.

Non ha tardato ad arrivare anche il commento sull’accaduto del leader della Lega, Matteo Salvini, che su Twitter ha postato il del migrante che gira nudo in città accompagnato da un semplice ma chiaro: “Tutto sotto controllo”.

Migrante nudo a Siracusa, l’accusa di Salvini

Ogni anno i migranti arrivano a Cassibile da tutt’Italia per effettuare la raccolta nelle campagne della zona. In questi mesi la prefettura sta coordinando un’azione per consentire un’accoglienza dignitosa a partire dal prossimo anno. La Regione ha previsto un finanziamento per le opere di bonifica e sanificazione dell’intera area.



Matteo Salvini è poi tornato ad invocare lo slogan “Basta degrado” e annunciando, sempre su Twitter, che presto sarà in Sicilia per la sua campagna elettorale e per cercare di risolvere la questione una volta per tutte. “Settimana prossima sarò a Lampedusa – scrive il capo del Carroccio – Ci sono albergatori e imprenditori disperati per ciò che sta accadendo”.