Coronavirus, il ministro Speranza dispone la quarantena per chiunque arrivi da Bulgaria e Romania in Italia.

Il ministro della Salute Roberto Speranza dispone la quarantena anti Coronavirus per tutti i cittadini italiani che negli ultimi 14 giorni hanno soggiornato in Romania e Bulgaria. “Questa misura è già vigente per tutti i Paesi extra Eu ed extra Schengen.

Il virus non è sconfitto e continua a circolare. Per questo occorre ancora prudenza e attenzione”, dichiara.



Coronavirus, Speranza: “Quarantena da Bulgaria e Romania”

Il ministro Roberto Speranza ha incontrato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio per una verifica del quadro epidemiologico internazionale.

Nell’Est Europa e, nello specifico, in Romania e Bulgaria, la pandemia ha ripreso a rappresentare un pericolo. Per questo motivo e per il numero di stranieri che lavorano in Italia, circa 1 milione secondo le stime, la recente misura anti contagio potrebbe essere una scelta oculata. Dalla riapertura delle frontiere europee, è la prima volta che due Paesi Schenghen vengono esclusi dalla libera circolazione.

Aumentano i casi di Coronavirus in Romania

Negli scorsi giorni era stato sollevato il timore di eventuali focolai d’importazione in Italia, dato che nella sola settimana tra il 13 e il 20 luglio 2020 ci sono stati 5.191 nuovi casi di Coronavirus in Romania e nessuna misura di contenimento.

Le autorità locali sembrano intenzionate ad evitare un nuovo lockdown, mossa che mette ormai a rischio di un ulteriore tracollo economico.

Il 2 luglio, la Corte Costituzionale rumena ha dichiarato incostituzionali, da parte del Governo, l’imposizione di quarantena e ricovero obbligatorio per chi è infetto. Così, questi ha varato una legge che impone l’isolamento a chi risulta positivo al Covid o è un caso sospetto.