Luigi Di Maio è apparso in compagnia del ministro degli Esteri cinese con un'abbronzatura "da fare concorrenza a Carlo Conti".

I social network sanno essere impietosi ed è difficile sfuggire all’ironia, anche – anzi, soprattutto – se sei un personaggio pubblico. Questa volta nel mirino degli utenti è finito l’ex leader pentastellato Luigi Di Maio, visibilmente abbronzato durante l’incontro con il ministro degli Esteri cinese Wang Yi.

Di Maio abbronzato o Carlo Conti?

Il passo dalla semplice osservazione del colorito più scuro del solito alla pungente ironia è stato breve e c’è chi ha ipotizzato un paragone con un altro “abbronzato” famoso: il presentatore Carlo Conti (il cui nome è rapidamente finito in tendenza su Twitter).

Non sono però mancati neppure i confronti con l’ex presidente americano Barack Obama, né i commenti che lo hanno descritto ironicamente come il “fondatore delle 5 stelle arabe”.

In fondo, fanno notare alcuni, è pur sempre agosto e già a luglio il numero uno della Farnesina era stato “pizzicato” in vacanza in Sardegna con la compagna Virginia Saba.

D’altra parte, non manca chi ritiene poco professionale presentarsi a un incontro ufficiale sfoggiando un’abbronzatura tanto evidente.