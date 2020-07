Luigi Di Maio e Virginia Saba, la vacanza è bollente

Luigi Di Maio si è concesso una vacanza all'insegna del sole e del relax insieme alla fidanzata, Virginia Saba.

Luigi Di Maio e la fidanzata Virginia Saba si sono concessi una vacanza in Sardegna, dove sono stati sorpresi in spiaggia in costume da bagno. La fidanzata del ministro degli Esteri gli ha anche dedicato un messaggio affettuoso in occasione del suo compleanno.

Luigi Di Maio e Virginia in vacanza

Da oltre due anni prosegue la storia d’amore tra Luigi Di Maio e Virginia Saba. Superate le misure restrittive per l’emergenza Coronavirus i due si sono recati in Sardegna – terra natale di lei – dove si sono concessi una breve vacanza all’insegna del mare e del relax. Lo scorso 6 luglio, in occasione del compleanno del ministro degli Esteri, la Saba gli ha anche dedicato un tenero messaggio via social in cui ha scritto: “Tanti auguri cuore mio”.







La coppia, da sempre molto riservata, nei mesi scorsi era stata paparazzata in alcune delle più famose ville di Roma, tra coccole ed effusioni.

Di Maio non ha rilasciato dichiarazioni in merito alla relazione che però, secondo indiscrezioni, sarebbe diventata sempre più seria: tra i rumor in circolazione c’è già chi vocifera che presto i due potrebbero convolare a nozze e pensare di allargare la famiglia, ma per il momento da parte dei due diretti interessati tutto tace. Prima di incontrare Virginia Saba Di Maio è stato a lungo legato a Giovanna Melodia, ma sembra che sia stato lui a mettere fine alla duratura relazione.

I motivi restano top secret, e intanto c’è già chi si chiede se questa volta, con Virginia Saba, le cose andranno meglio.