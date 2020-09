Marta Fascina, parlamentare di Forza Italia e compagna di Silvio Berlusconi, è risultata positiva al Covid: è in isolamento ad Arcore.

L’esito del tampone è arrivato a meno di 24 ore da quello di Silvio Berlusconi: anche Marta Fascina è risultata positiva al Covid. La compagna dell’ex premier e parlamentare di Forza Italia si trova ora in isolamento ad Arcore.

Marta Fascina positiva al Covid

I primi sospetti hanno iniziato a circolare già con la conferma della positività di Flavio Briatore, che ad agosto aveva incontrato proprio il Cavaliere in occasione di una festa a Porto Cervo. Sospetti inizialmente smentiti dall’esito dei primi tamponi. Poi la conferma, nel tardo pomeriggio del 2 settembre: anche Silvio Berlusconi è positivo al coronavirus. L’ex primo ministro è asintomatico, in buona salute e continua a lavorare dalla sua villa di Arcore, fanno sapere fonti a lui vicine.

In isolamento insieme a lui ci sarebbe anche la compagna Marta Fascina. Anche lei, come il leader di Forza Italia, sarebbe asintomatica e non avrebbe rinunciato al lavoro (smart, naturalmente) in una fase tanto delicata per il partito, le settimane che precedono il referendum sul taglio dei parlamentari e le elezioni regionali.

Continua, nel frattempo, la difficile operazione di tracciamento per individuare (e isolare) chi ha avuto contatti con l’ex premier e che dovrà quindi essere sottoposto a tampone. Sembra che l’intero entourage di Berlusconi sarà sottoposto a controlli, mentre è già stata confermata la notizia della positività dei figli Luigi e Barbara. Proprio i figli, secondo alcune ricostruzioni, sarebbero all’origine del contagio: avrebbero contratto il coronavirus a Capri e lo avrebbero poi passato al padre.

“Purtroppo mi è successo anche questo, ma continuo la battaglia” ha dichiarato Berlusconi, che ha assicurato la propria presenza in campagna elettorale “con interviste TV e sui giornali e secondo le limitazioni imposte dalla mia positività”. L’amico Flavio Briatore l’ha definito “un toro” per la forza con cui affronta al malattia e ha escluso di aver contagiato il Cavaliere a Porto Cervo.