Silvio Berlusconi è positivo al Coronavirus, ma Flavio Briatore è convinto di non averlo contagiato.

L’ex premier Silvio Berlusconi è risultato positivo al Coronavirus poche settimane dopo aver incontrato Flavio Briatore (a sua volta poi risultato positivo a Covid-19) nella sua villa in Costa Smeralda. In un’intervista a La Stampa, l’imprenditore ha commentato la vicenda, escludendo una qualsiasi correlaizone tra il loro incontro e l’esito del tampone del Cavaliere.

Briatore su Berlusconi positivo al Coronavirus

Dopo che Flavio Briatore era risultato positivo al Coronavirus, tutte le persone da lui incontrate nelle settimane precedenti si sono sottoposte al tampone, compreso Silvio Berlusconi (che sarebbe stato negativo a due tamponi di seguito). Dopo appena qualche giorno però, il Cavaliere è risultato positivo a Covid-19, e a quanto hanno fatto sapere fonti a lui vicine sarebbe asintomatico. Briatore ha commentato la notizia facendo al suo amico – incontrato appena qualche settimana prima che entrambi risultassero positivi a Covid – i suoi migliori auguri, e affermando di esser certo di non esser stato lui a contagiarlo.







“Silvio Berlusconi? Lotta come un toro, non sono stato io a contagiarlo” ha detto Briatore, che starebbe trascorrendo il periodo di isolamento domiciliare nella casa della sua amica Daniela Santanché. Sarà vero? In tanti credono che la coincidenza sia piuttosto singolare visto che Berlusconi è risultato positivo appena qualche giorno dopo Briatore.

L’imprenditore era stato inizialmente ricoverato per una prostatite e nei giorni scorsi ha tranquillizzato conoscenti e sostenitori sulle sue condizioni di salute, affermando di non avere sintomi particolarmente gravi della malattia. Sui social intanto continua la campagna d’odio scatenatasi contro di lui.