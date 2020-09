Un vero colpo di scena nell’inchiesta sulla vendita del capannone di Cormano alla Lombardia Film Commission, società controllata dalla Regione Lombardia.

Erano vicini alla Lega i tre commercialisti che sono stati arrestati per il loro coinvolgimento nella vicenda Lombardia Film Commission, nonché per la compravendita di un immobile nel Milanese. Si tratta nello specifico di Michele Scillieri, Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni.

Questi ultimi in particolare, ricoprivano il ruolo di ex revisori dei gruppi parlamentari della Lega. Nello studio di Alberto Di Rubba invece era domiciliato lo studio della “Lega per Salvini premier”. Lo scorso luglio era stato tra l’altro arrestato Luca Sostegni che aveva ricoperto il ruolo di prestanome nella compravendita della Lombardia Film Commission. La lega per quanto riguarda questo caso, si dice tranquillo in quanto sostiene che tutta la vicenda finirà in nulla.





Fondi Lega, arrestati commercialisti

Alberto Di Rubba, Michele Scillieri e Andrea Manzoni, sono stati arrestati per il loro coinvolgimento nella vicenda Lombardia Film Commission e la compravendita di un immobile. I tre uomini sono stati accusati per peculato, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ed infine turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente.

Secondo quanto rilevato dalle indagini dei pm, per anni i tre commercialisti sono stati coinvolti in compravendite e cessioni che evidenziavano una plusvalenza completamente fuori dal mercato e sproporzionata.

Nel 2018 gli studi dei tre commercialisti erano stati perquisiti dalla procura di Genova nell’ambito dell’inchiesta dei 49 milioni dei fondi della Lega. Stando a quanto riportato dal partito della Lega questa vicenda “finirà in nulla, come tante altre che cercavano soldi in Russia, Svizzera o in giro per il mondo”.