Matteo Renzi si è detto soddisfatto del primo test elettorale di Italia Viva e ha definito strepitoso il risultato ottenuto alle elezioni regionali.

Intervenuto su Radio Capital, il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha commentato positivamente i risultati del suo partito alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Nonostante ha ammesso che si aspettava qualche punto percentuale in più in Toscana, si è comunque detto soddisfatto del primo test elettorale della sua forza politica.

Renzi commenta le elezioni regionali 2020

“Abbiamo fatto un risultato importante, sono convinto che sia un inizio strepitoso, non ricordo un partito che al primo test elettorale sia andato così bene“, ha affermato l’ex premier. A chi durante il suo intervento gli ha parlato di risultati deludenti ha ricordato come i sondaggi davano Italia Viva al 2-3% ma nella sua Toscana ha ottenuto il 4,48%, con picchi di 6-7% nella città di Firenze.

Quanto alle altre regioni, il partito ha ottenuto un consenso maggiore dove ha sostenuto lo stesso candidato dell’intera coalizione di centrosinistra rispetto alle regioni dove ha scelto di appoggiarne uno proprio. In Veneto per esempio la candidata Daniela Sbrollini ha raggiunto soltanto lo 0,6% mentre Ivan Scalfarotto in Puglia si è fermato all’1,6%, con la lista di Italia Viva ferma poco sopra l’1.

In Liguria Aristide Massardo, sostenuto anche dal Partito Socialista e da Più Europa ha raggiunto invece il 2,4%.

È andata meglio nelle Marche, dove la lista renziana che sosteneva il candidato del centrosinistra ha preso il 3,2%. Ancora più alto il risultato della Campania, dove Italia Viva ha raccolto il 7,3% dei consensi sostenendo il governatore uscente (e riconfermato ampiamente) Vincenzo De Luca.