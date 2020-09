I risultati in diretta delle elezioni regionali 2020 in Veneto, Valle d'Aosta, Toscana, Marche, Puglia, Campania e Liguria.

Si è conclusa la seconda e ultima giornata di voto per le sette regioni italiane chiamate alle urne per le elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. I seggi sono stati riaperti alle ore 7 di lunedì, dopo essere stati chiusi alle 23 di domenica con un’affluenza del 41,96% (superiore dunque a quella registrata per il referendum), e sono stati chiusi definitivamente alle 15.

Notizie.it ha seguito lo spoglio e gli exit poll e sta ora seguendo i risultati in diretta.

Elezioni regionali 2020: i risultati

Campania

con il 94,2% delle sezioni scrutinate

De Luca: 69,5%

Caldoro: 17,8%

Puglia

con il 98,1% delle sezioni scrutinate

Emiliano: 46,8%

Fitto: 38,8%

Veneto

con il 98,8% delle sezioni scrutinate

Zaia: 76,8%

Lorenzoni: 15,7%

Liguria

con il 100% delle sezioni scrutinate

Toti: 56,1%

Sansa: 38,9%

Toscana

con il 99,5% delle sezioni scrutinate

Giani: 48,6%

Ceccardi: 40,4%

Marche

con il 99,8% delle sezioni scrutinate

Acquaroli: 49,1%

Mangialardi: 37,2%

Elezioni regionali 2020, i primi exit poll

Pochi minuti dopo la chiusura dei seggi, sono stati diffusi i primi exit poll. Di seguito i dati relativi ai principali candidati, regione per regione.

Toscana:

Giani: 44-48%

Ceccardi: 41-45%

Galletti: 4,5-8,5%

Puglia:

Fitto: 39-43%

Emiliano: 39-43%

Liguria:

Toti: 52-56%

Sansa: 37-41%

Veneto:

Zaia: 72-76%

Lorenzoni: 16-20%

Marche:

Acquaroli: 47-51%

Mangialardi: 34-38%

Campania:

De Luca: 54-58%

Caldoro: 23-27%

Valle d’Aosta: