Stefania Pezzopane ha condiviso un post per ricordare il padre, scomparso quando lei aveva 21 anni.

Stefania Pezzopane, deputata del Pd famosa anche per la storia con Simone Coccia, ha condiviso un post strappalacrime per ricordare il padre, scomparso quando lei aveva appena 21 anni. L’uomo era deceduto a causa di un malore improvviso. Nonostante il passare degli anni, Stefania ammette di non riuscire ancora ad accettare la scomparsa dell’amato genitore.

Una ferita che la Pezzopane ha voluto condividere con i suoi followers proprio nel giorno dell’ultimo anniversario.

Stefania Pezzopane ricorda il padre in un post

“Ed ora che si fa sera, aumenta la malinconia. Era il 21 ottobre ed era mattina. Avevo 21 anni ed ero così felice e spensierata in quella calda giornata di ottobre – ha scritto la deputata ed ex presidente della provincia dell’Aquila dal 2004 al 2010 -.

Ma quello fu un brutto giorno. Non ricordo come fui avvertita, so che tornai a casa sgomenta. Papà era andato come sempre a lavoro. Ci aveva salutati come sempre e come sempre ci saremmo seduti a pranzo tutti insieme. Invece no. Non andò così. Papà si era sentito male ed era riuscito ad arrivare in macchina dolorosamente sotto casa. Ma non c’era più. ‘Un malore improvviso’ mi dissero mentre mamma piangeva.

Ma come? Ma perché? Ancora oggi non trovo le risposte e piango papà, con chi c’è e con chi non c’è più. Io lo so che papà Vincenzo con Roberto e Fabrizio ci guardano, ci sorridono, ci abbracciano ogni giorno”.

Poi la commovente conclusione del post: “Però papà mi manchi tanto, sempre, da quel giorno cattivo, quando la morte ti ha rapito, giovane, buono, bellissimo papà mio”.

Non si non fatti attenere i messaggi di affetto da parte dei di Stefania, che hanno invaso il post con cuori e commenti.

“I papà sono il nostro primo grande amore”, il commento più apprezzato sotto il post, apprezzato anche da Stefania.