Stefania Pezzopane si è laureata con 110 e lode: l'augurio speciale del fidanzato, Simone Coccia Colaiuta.

La deputata Stefania Pezzopane si è laureata con 110 e lode alla facoltà di scienze politiche di Teramo. A farle gli auguri ci ha pensato il fidanzato, Simone Coccia Colaiuta, ex del Grande Fratello.

Stefania Pezzopane: la laurea

Con grande gioia Stefania Pezzopane ha condiviso con i suoi fan sui social la notizia della sua laurea con 110 e lode in scienze politiche.

“Oggi per me è una giornata importante. E voglio condividerla con tutte e tutti voi”, ha scritto la Pezzopane postando una foto del giorno della sua laurea. Il fidanzato Simone Coccia Colaiuta, a cui è legata dal 2015, ha scritto un lungo post in suo onore affermando di essere orgoglioso di lei.

La coppia è legata ormai da diversi anni, nonostante in passato entrambi siano stati spesso al centro di polemiche per via della loro differenza d’età. Nonostante molti abbiano polemizzato mettendo in discussione la reciprocità e l’autenticità dei loro sentimenti Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta hanno sempre difeso la propria storia d’amore, svelando tra l’altro di avere il desiderio di sposarsi.

Simone Coccia, a proposito del suo primo incontro con la deputata, ha dichiarato:



“Io mi sono avvicinato per farle i complimenti per il suo lavoro, poi ci siamo scambiati il numero di telefono e dopo due o tre settimane l’ho invitata a fare un aperitivo. Dopo un’altra settimana l’ho invitata a cena a casa e lì ci siamo amati. La sera della cena, lei si è sciolta come un ghiacciolo”.