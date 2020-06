Simone Coccia e Stefania Pezzopane più uniti che mai: nonostante i tanti anni la coppia rimane molto innamorata.

Nonostante le critiche e i pettegolezzi, continua la relazione fra l’ex concorrente del Grande Fratello Simone Coccia e la deputata del Pd Stefania Pezzopane. Ma a difendere la coppia è intervenuta in collegamento a Pomeriggio 5 l’amica Francesca De Andrè.

Simone Coccia e Stefania Pezzopane

Durante la visita della Pezzopane alla Casa del Grande Fratello, in occasione della partecipazione del suo compagno, la deputata del Pd ha voluto replicare alle polemiche sul suo aspetto fisico e difendere la loro unione che dura ormai da sei anni. Ci sono stati anche momenti di grande divertimento all’insegna dei balletti sexy di Simone, rispetto ai quali, è intervenuta l’amica Francesca De Andrè, in collegamento con Pomeriggio 5, la trasmissione pomeridiana di Canale 5 condotta da Barbara d’Urso: “Simone lo conosco ma ora basta, basta mettere in imbarazzo questa povera donna!”, ha commentato esasperata. “Ma non solo per il balletto…”, ha poi continuato la donna.

Il periodo difficile di Simone

Ultimamente, i messaggi scritti su Instagram da Simone Coccia avevano fatto molto preoccupare i suoi fan. L’ex gieffino, infatti, ha fatto capire di attraversare uno dei momenti più bui della sua vita. Tante cose sono state scritte su di lui: che avesse delle condizioni di salute precarie e anche che avesse chiuso la relazione con Stefania Pezzopane, ma l’ex ballerino ha preferito intervenire per non allarmare in maniera esagerata chi lo segue. A seguito di una confessione che ha lasciato tanti senza parole, l’ex concorrente del Grande Fratello, ha voluto chiarire di stare bene, che non ha alcun problema di salute e che ha dovuto affrontare diversi hater sempre pronti a puntare il dito contro di lui: “Sto decisamente meglio, amici. Certo, anche in questa fase delicata non è mancato qualche leone da tastiera, ma vinta non l’ha mai avuta, figuriamoci adesso!”.

Simone Coccia ha voluto sottolineare di essersi perso, ma non è affatto corretto giungere a conclusioni troppo affrettate e per niente vere. Infatti, problemi di salute e fidanzamento finito, in questo caso, non c’entrano assolutamente nulla.