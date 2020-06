Simone Coccia, la confessione: “Mi sono perso”

Simone Coccia ha rivelato che starebbe vivendo un periodo complicato ed è tornato sui social per tranquillizzare i suoi fan.

Un post via social di Simone Coccia aveva allarmato ai fan: in tanti avevano pensato che l’ex gieffino avesse condizioni di salute precarie o che si fosse lasciato con la sua compagna, Stefania Pezzopane. Dopo i dubbi e i messaggi dei suoi tanti ammiratori è stato lo stesso Coccia a fornire spiegazioni e a tranquillizzarli sul suo stato.

Simone Coccia come sta? La confessione

“Voglia di uscire al più presto da questo labirinto nel quale mi sono perso. La possibilità di incanalarmi nella via d’uscita c’è, intravedo una leggera luce, ci arriverò”, ha scritto Simone Coccia in un post via social dove ha ringraziato i fan per la solidarietà ricevuta durante queste giornate. L’ex gieffino ha rivelato che starebbe attraversando una fase estremamente difficile della propria vita, ma non ha fornito ulteriori spiegazioni in merito. In tanti avevano pensato che il problema potesse essere legato a motivi di salute o a una rottura con la deputata Stefania Pezzopane, sua compagna da ormai diversi anni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simone Coccia Colaiuta 🔹 (@simone_coccia_official) in data: 2 Giu 2020 alle ore 10:34 PDT



Coccia aveva annunciato di voler lasciare i social per via di “una battaglia dura” che lo avrebbe aspettato. Come sempre non erano mancati anche i leoni da tastiera e gli haters che non avevano mancato di prendere in giro l’ex gieffino per il suo drammatico messaggio. Simone Coccia rivelerà mai quale sarebbe il labirinto in cui si è perso?