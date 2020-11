Pagata da Salvini la multa ricevuta a Benevento per non aver indossato la mascherina.

Lo scorso 25 agosto il leader della Lega, Matteo Salvini, aveva tenuto un comizio elettorale a Benevento in vista delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre ed era stato multato dal sindaco della città campana, Clemente Mastella, per l’inosservanza dell’obbligo della mascherina.

La sanzione di 280 euro a suo carico è stata pagata oggi, 10 novembre, dal senatore insieme a quella di Nicola Molteni, segretario regionale del Carroccio

Salvini paga la multa di Benevento

In quel periodo a Benevento vi era l’obbligo di indossare il dispositivo di sicurezza personale dopo le 18 o comunque in presenza di un assembramento.

Salvini, che evidentemente non aveva rispettato nessuna delle varianti, era stato fortemente criticato da Mastella che aveva provveduto a multarlo insieme a vari esponenti locali della Lega.

“Appare evidente – aveva comunicato il primo cittadino beneventano in quei giorni – dalle foto sui social e sui giornali locali, come non ci sia stato alcun rispetto delle norme: mancanza dell’obbligo della mascherina dopo le ore 18, a seguito delle ordinanze regionali e comunali in Campania ed a Benevento, e disordinato assembramento”.

“Un comportamento in totale spregio alla normativa, che – aveva concluso l’ex leader dell’Udeur – obbliga tutti dalle ore 18 in poi a indossare le mascherine anche all’aperto e in circostanze di potenziali assembramenti”. A seguito delle necessarie verifiche, poste in essere dalla Polizia municipale, la multa di 280 euro era stata notificata al segretario della Lega ed è stata regolarmente pagata oggi, 10 novembre.