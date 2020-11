"In tante città italiane abbiamo fatto sentire la voce di chi oggi nonostante la crisi è stato costretto a versare iva e contributi"

La parlamentare di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli ha duramente attaccato il Governo Conte durante la trasmissione Agorà, su Raitre. L’esecutivo formato da Movimento 5 stelle e Partito democratico, secondo l’onorevole, deve andare subito a casa, senza se e senza ma.

“Questo – tuona la Montaruli in collegamento con Luisella Costamagna – è un governo incapace che deve solo andare a casa. Anche in questo momento. La pandemia imprevista era a marzo. Ma noi abbiamo passato un mese di luglio con un governo che diceva che ci sarebbe stata una seconda ondata e non ha fatto nulla”.

Augusta Montaruli: “Conte a casa subito”

Augusta Montaruli, durante il collegamento, fa un esempio concreto: le misure “acqua alla gola” dei Decreti Ristori, per far fronte a una crisi economica legata ai nuovi lockdown anch’essa altamente preventivabile.

“Fratelli d’Italia – ricorda ancora la Montaruli – ha proposto di non ragionare per codici Ateco ma di ragionare sul calo del fatturato. Pensiamo anche all’indotto di quei codici Ateco, e alle partite Iva”.

Nella mattinata di lunedì 16 novembre, inoltre, Montaruli era scesa in piazza con altri esponenti e sostenitori di Fratelli d’Italia per protestare contro l’esecutivo.

“In tante città italiane abbiamo fatto sentire la voce di chi oggi nonostante la crisi è stato costretto a versare iva e contributi – ha detto – . Per noi non sono un codice Ateco all’interno o meno di un allegato ma persone, famiglie, lavoratori che ogni giorno si impegnano per la crescita economica della Nazione: italiani da supportare e rispettare”.