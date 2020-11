Natale prudente con pochi contatti sociali e spostamenti tra regioni consentiti solo se tutte in zona gialla: le anticipazioni di Speranza.

Il ministro Roberto Speranza ha affermato che durante le vacanze natalizie gli spostamenti tra regioni saranno consentiti solo se tutte saranno in zona gialla: in ogni caso “sarà un Natale diverso, molto più sobrio, in cui dovremmo ridurre al minimo i contatti con le altre persone“.

Speranza sugli spostamenti tra regioni

Ospite della trasmissione Che tempo che fa in onda su Rai Tre, il titolare della Salute ha spiegato che, in base al modello della suddivisione delle tre fasce, sarebbe possibile spostarsi tra le regioni solo se tutte fossero zona gialla. Rimane comunque l’invito ad evitare gli spostamenti non essenziali: “Dobbiamo tenere alto il livello di prudenza e dobbiamo scegliere cos’è fondamentale“.

L’invito è quello di panificare le vacanze in modo prudente per evitare di ripetere quanto accaduto in estate e dover essere costretti a fare i conti con una terza ondata.

Di qui il monito a spostarsi in territori diversi dal proprio soltanto per comprovate esigenze. Il governo sta comunque lavorando ad una possibile deroga per i ricongiungimenti familiari tra congiunti che vivono in regioni diverse. Cosa che per il momento rimane soltanto ipotetica.

“Vaccino potrebbe arrivare a gennaio”

Quanto all’arrivo del vaccino, Speranza avverte che le prime dosi potrebbero giungere in Italia a gennaio. Si tratta dell’antidoto sviluppato dalla casa farmaceutica Pfizer che dovrà essere somministrato in due dosi a distanza di 3-4 settimane una dall’altra.

“É ancora lunga e dura, bisogna ancora resistere. Questa fase non sarà breve e dobbiamo chiedere alle persone la massima prudenza possibile”, ha concluso.