Limiti agli spostamenti, orari di chiusura dei negozi prorogati e restrizioni per le vacanze sulla neve: le anticipazioni del dpcm del 4 dicembre

Secondo alcune anticipazioni, il dpcm del 4 dicembre dovrebbe contenere il divieto di spostamenti tra regioni in zona rossa e arancione e una stretta sullo sci per evitare che i soggiorni in montagna possano avere lo stesso effetto dell’estate.

Dpcm 4 dicembre: limiti agli spostamenti tra regioni

Se da una parte si stanno valutando deroghe sui movimenti verso altre regioni per consentire ai congiunti che vivono in territori diversi di stare insieme, dall’altra alcuni membri del governo temono che ciò possa riaccendere i contagi e vorrebbero consentire gli spostamenti solo per motivi di ricongiungimento familiare in modo da impedire i viaggi.

Limitate quindi anche le vacanze sulla neve che, dati gli assembramenti negli impianti sciistici, rischiano di causare un effetto boomerang come successo in estate.

É dunque plausibile che, anche nelle regioni che si trovano in zona gialla, gli impianti rimangano chiusi nonostante le richieste dei governatori di ridurne la capienza a 50% e organizzare ingressi scaglionati.

Tra le altre misure contenute nel nuovo decreto potrebbe poi esserci la proroga alle 22 dell’orario di chiusura dei negozi. In questo modo l’affluenza delle persone sarebbe diluita e si limiterebbe il rischio di affollamenti. La discussione all’interno del governo riguarda le possibili deroghe di tutte le attività commerciali, compresi i centri commerciali, che si trovano in zona rossa.

Se la misura fosse confermata sarebbe inevitabile anche uno slittamento del coprifuoco alle 23 o alle 24.

Per quanto riguarda bar e ristoranti, l’ipotesi più plausibile è che dovranno rimanere chiusi dopo le 18 per evitare le occasioni di socialità allargata con tombolate, festeggiamenti e veglioni. Al tavolo potranno stare al massimo 4 o 6 persone (il numero è ancora in discussione) che dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina quando si alzano.