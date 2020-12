Covid, Zampa: “Pronti a vaccinare primi volontari a metà gennaio”

"Pronti a vaccinare i primi volontari a metà gennaio", così Sandra Zampa, sottosegretario alla Salute.

La fase pandemica è arrivata al momento cruciale delle vaccinazioni, con diverse tipologie dello stesso annunciate dalle grandi case farmaceutiche che in questo ultimo anno si sono impegnate affinché venisse trovata una soluzione sicura nel minor tempo possibile. In Europa, o meglio nell’Unione Europea, si attende l’autorizzazione dei farmaci da parte dell’organo competente, l’Ema, che si spera possa arrivare entro la fine del mese di dicembre per permettere di avviare la campagna vaccinale italiana già a gennaio.

Ne è convinta anche la sottosegretario alla Salute Sandra Zampa che in una sua intervista al Foglio si è dichiarata ottimista affermando che “entro metà gennaio l’Italia sarà pronta a vaccinare primi volontari”.

Zampa vaccinare volontari gennaio

“Potremo partire prima – ha aggiunto la Zampa – ma evidentemente il partire prima implica il tempo indispensabile per la consegna”.

Necessario dunque attendere ancora qualche settimana, con la sottosegretario che crede che anche attraverso l’utilizzo di testimonial, o volontari che dir si voglia, si potranno superare le barriere di diffidenza nei confronti del vaccino che aleggiano in diversi angoli del Paese. Uomini e donne della politica, piuttosto che esponenti del mondo dello sport e della società civile.

“Cerchiamo di non soffermarci su piccole sacche di diffidenza – dice la Zampa – prestiamo attenzione alle altre voci, ai tantissimi che appena possibile correranno a vaccinarsi”.

La strategia italiana in tema di vaccinazione potrebbe dunque seguire la linea già tracciata dal altri Paesi nel mondo. Negli Stati Uniti, ad esempio, Bill Clinton, George W. Bush e Barack Obama hanno comunicato nei giorni scorsi che si faranno vaccinare in diretta tv.