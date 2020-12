Zampa: “Spostamenti tra comuni? Solo modifiche chirurgiche”

Modifiche agli spostamenti tra comuni? La sottosegretaria alla Salute Zampa richiama al rigore.

La sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, ha espresso la sua opinione in merito alla possibilità che il governo possa apportare delle modifiche al divieto di spostamenti tra i comuni attualmente previsto dal dpcm del 4 dicembre per le giornate ritenute più a rischio, vale a dire il 25 e il 26 dicembre e il 1 gennaio.

“Credo che su questo anche il Parlamento esprima la propria posizione – ha detto la Zampa nel programma Che giorno è su Rai Radio1 – ma il mio auspicio è che gli spostamenti vengano ripensati nella misura minima possibile, minima nella logica, facendo modifiche chirurgiche, che però sono complesse da mettere in campo ora”.

Zampa sulle modifiche degli spostamenti tra comuni

È la stessa sottosegretario alla Salute a specificare cosa intenda con modifiche chirurgiche delle attuali disposizioni, da intendersi per lei come “deroghe categoria per categorie“.

Un lavoro di minuzie in cui sarà facile dimenticare le esigenze di qualcuno e che renderà invece molto difficile il lavoro di coloro che saranno chiamati a controllare la situazione. “I controlli – afferma la Zampa – sarebbero molto complicati”.

Sì dunque a possibili aperture, ma no a facili sottovalutazioni che potrebbero rappresentare delle problematiche aggiuntive nei prossimi mesi. “In America dopo il Giorno del Ringraziamento si sono contati migliaia di morti e una ripresa del numero di contagiati”, ha ammonito la Zampa che ha poi ricordato quanto stia avvenendo anche in altri Paesi europei come la Francia e la Germania che hanno irrigidito il coprifuoco e optato per la linea dura e del rigore estremo.