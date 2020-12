La sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa ha fatto chiarezza sulla possibilità che i congiunti si incontrino prima delle vacanze di Natale.

La sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, ospite da Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7 ha spiegato il nuovo Dpcm anti Covid atteso prima di Natale, in cui sono contenute tra l’altro anche le regole da tenere se si vuole fare visita ai congiunti.

“Dal 20 dicembre ci sarà il divieto di spostamento tra le Regioni, salvo ragioni di necessità come assistere un genitore solo, che richiederanno l’autocertificazione”. E ancora: “Due congiunti che abitano in due regioni diverse ma gialle e partono prima del 20 dicembre, potranno vedersi“.

I congiunti si rivedranno per Natale?

“Sicuramente si potrà sempre raggiungere la Regione di residenza e si sta discutendo se far valere anche il domicilio“, ha continuato Zampa.

Accordo anche sulla messa di Natale: “Si dovrà concludere entro l’orario per rientrare a casa per il coprifuoco alle 22. Quindi verso le 20, 20:30. È una decisione presa in accordo con la CEI, la quale ha capito perfettamente l’esigenza“.

Il Governo sta poi continuando a discutere sul fronte scuola, dove ci sono dei disaccordi tra chi impone di prolungare la rigidità delle misure e chi vorrebbe provare a venire incontro alle esigenze degli studenti.

“Le scuole superiori potrebbero riaprire a metà dicembre, ci sono discussioni in corso. Per me sarebbe meglio aprirle a gennaio, dobbiamo prima progredire nei risultati perché l’obiettivo non è stato ancora raggiunto”. Intanto il ministro della Salute Roberto Speranza ha di nuovo invitato tutti al rigore per evitare che la terza ondata sia peggio della seconda o che coincida con la campagna vaccinale.