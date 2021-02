Si è conclusa la prima giornata consultazioni del premier incaricato Mario Draghi per la formazione del nuovo governo. I colloqui finiranno sabato 6.

Dopo aver accettato con riserva l’incarico di formare un nuovo governo ricevuto dal Presidente Mattarella, Mario Draghi ha iniziato nel pomeriggio del 4 febbraio il giro di consultazioni per verificare quali forze politiche sarebbero disposte ad appoggiare un esecutivo guidato da lui.

I colloqui sono iniziati alle 15.30 e si concluderanno nella mattinata di sabato 6 febbraio.

Noi con l’Italia: “Draghi figura autorevole”

A concludere la prima giornata di consultazioni sono state le componenti di Idea, Noi con l’Italia, Usei, Cambiamo e Alleanza di centro, che tramite il loro rappresentante Maurizio Lupi hanno affermato: “La sua [Draghi ndr] è una figura autorevole e forte, è una risorsa e una grande opportunità per l’Italia“. Lupi ha poi aggiunto: “Ci sarà un secondo incontro, un secondo giro”.

Gruppo Misto e minoranze linguistiche

La delegazione guidata da Manfred Schullian ha espresso grande soddisfazione per l’incarico conferito a Mario Draghi: “Siamo fiduciosi che avrà successo questo tentativo di formare un governo. Condividiamo in toto quello che Draghi ha espresso in merito alla sua visione europea e siamo felici di aver trovato un interlocutore con queste visione”.

Centro Democratico: “Draghi garanzia in Ue”

I rappresentanti del Centro Democratico hanno ascoltato le intenzioni di Draghi, a partire dalla lotta alla pandemia e dalla campagna di vaccinazione, e sono certi che l’ex presidente della BCE sia “una garanzia straordinaria” per l’Italia in Unione Europea.

“Noi abbiamo detto al presidente Draghi che non abbiamo condizioni da porre, non vogliamo essere ridicoli. Siamo consapevoli che può essere una svolta importante, confidiamo in questo” ha concluso la delegazione.

Maie-Psi: “Appoggio al premier incaricato”

Antonio Tasso, rappresentante della delegazione del Maie alla Camera, al termine del colloquio con il premier incaricato ha preferito evitare di soffermarsi sulle “cause di una crisi inopportuna che non abbiamo appoggiato né incoraggiato. Ci interessa andare avanti. Pertanto abbiamo accolto la richiesta del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e cogliamo con grande apprezzamento le parole del presidente del Consiglio dimissionario Giuseppe Conte, che abbiamo sostenuto in ogni occasione. Dichiaro qui il nostro appoggio al premier incaricato Mario Draghi. Preferiamo che il governo abbia una connotazione politica e chiediamo grande attenzione ai nostri connazionali all’estero“.

Il Psi ha riferito di aver presentato a Draghi “preoccupazioni che coincidono con quelle del presidente della Repubblica. Il Psi sostiene l’esigenza di un governo autorevole, non saremo indifferenti all’appello del Capo dello Stato“.

Bonino e Calenda a sostegno del nuovo governo

La senatrice Emma Bonino, in rappresentanza della delegazione di +Europa e Radicali dei gruppi misti delle due Camere, ha assicurato “il più ampio sostegno e convinto al tentativo che sta facendo il presidente Draghi“.

Anche il leader di Azione, Carlo Calenda, ha espresso “sostegno pieno e incondizionato. Al termine della legislatura più pazza degli ultimi anni, la più trasformista e incoerente, l’unico atteggiamento responsabile è non mettere condizioni alla costruzione del governo“.

Il calendario completo

Giovedì 4 febbraio:

15.30: Azione e +Europa

16: Maie e Psi Camera

16.30: Centro Democratico

17: Europeisti – Maie – Centro Democratico Senato

17.30: Gruppo Misto della Camera con minoranze linguistiche

18: Noi con l’Italia – Cambiamo

Venerdì 5 febbraio:

11: Autonomie

11.45: Liberi e Uguali

12.45: Italia Viva e Psi

15: Fratelli d’Italia

16.15: Pd

17.30: Forza Italia e Udc

Sabato 6 febbraio:

11: Lega

12.15: Movimento 5 Stelle

In corso a #Montecitorio le #Consultazioni del Presidente del Consiglio incaricato Mario #Draghi con le delegazioni delle forze politiche. Dichiarazioni dei Gruppi in diretta WebTv https://t.co/CFIuOmSqyb e su https://t.co/8uiPh8Q72s (1/3) #OpenCamera pic.twitter.com/qpZBBorVK7 — Camera dei deputati (@Montecitorio) February 4, 2021

Oggi le consultazioni di Draghi

A seguito dei colloqui con il Capo dello Stato, i Presidenti di Camera e Senato e l’ormai ex capo del governo Conte, il premier incaricato ha lasciato Roma per dirigersi verso la sua seconda casa in Umbria, a Moiano di Città della Pieve. È tornato nella capitale nella mattinata, ha raggiunto la Camera poco prima di mezzogiorno per iniziare, alle 15.30, i colloqui con i gruppi parlamentari, secondo un calendario che al momento non è stato reso noto, e capire se un ipotetico esecutivo a sua guida possa avere il necessario sostegno parlamentare.

Al momento le uniche certezze arrivano da Partito Democratico, Italia Viva e dai gruppi centristi. Diviso il Movimento Cinque Stelle, che nonostante l’iniziale chiusura (“non sosterremo un governo appoggiato da Draghi“) ha affermato di non voler disperdere l’alleanza con i dem. Il centrodestra preferisce invece aspettare di sentire che programma proporrà l’ex presidente della BCE e valutare di conseguenza. Mentre Forza Italia sembra più disposta a sostenere un eventuale esecutivo, Fratelli d’Italia sembra però decisa a rimanere all’opposizione e a votare solo i provvedimento che ritiene utili al Paese.

Gli obiettivi di quest’ultimo, enunciati dopo il colloquio con il Capo dello Stato, sono chiari: vincere la pandemia, completare la campagna vaccinale e rilanciare l’Italia. Resta ora da capire chi lo sosterrà e come deciderà di comporre il governo, se con tutti tecnici o con anche qualche esponente politico.