Vincenzo De Luca ha chiuso ulteriormente la regione Campania. Stop a mercati rionali e chiusura di piazze, ville e parchi.

Il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca con un’ordinanza ha posto uno stop alla vendita di generi alimentari nei mercati sia quelli settimanali che rionali. Ha chiuso inoltre al pubblico i parchi, i giardini pubblici, le piazze e i vari lungomare.

Ha poi raccomandato di optare per una modalità di lavoro “smart”. Le misure rimarranno in vigore dall’11 marzo fino al 21 marzo.

De Luca chiude parchi e mercati

“Sarà pubblicata a breve l’Ordinanza n.7 del 10 marzo 2021 che dispone limitazioni alla mobilità e alle attività dei mercati”. Ad annunciarlo il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca che sui social ha annunciato nuove misure restrittive volte a ridurre la movimentazione delle persone.

Molte restrizioni che entreranno in vigore a partire da giovedì 11 marzo ad iniziare dallo stop di fiere e mercati compresi “i mercati rionali e settimanali”. Il presidente della regione Campania ha escluso “dal divieto i negozi siti in prossimità o all’interno di aree mercatali, purché provvisti di servizi igienici autonomi, limitatamente alla vendita dei generi alimentari e alle altre attività consentite sul territorio regionale dal Dpcm del 2 marzo 2021”.

Saranno chiusi inoltre “salvo che nella fascia oraria 7.30-8,30…parchi urbani, ville comunali, giardini pubblici, lungomari e piazze, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private”. Ultimo ma non memo importante la raccomandazione ai cittadini campani “di evitare assembramenti e ai datori di lavori pubblici e privati il ricorso alle percentuali più alte possibili di modalità di lavoro agile”. Le restrizioni dell’ ordinanza saranno in vigore per circa una decina di giorni e per l’esattezza dall’11 marzo fino al 21 marzo.