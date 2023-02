Polizia perquisisce auto e trova 480 mila euro, il proprietario: "Non ne sapevo niente"

Polizia perquisisce auto e trova centinaia di migliaia di euro sotto al sedile.

Il commento dell’autista è stato: «Non ne sapevo niente».

Polizia perquisisce auto durante controllo

L’uomo era stato fermato dagli agenti durante un controllo in una piazzola di sosta sull’autostrada del Brennero nel marzo 2020, nel primo lockdown. La Polizia Stradale ha trovato sotto al sedile del furgone oltre 480 mila euro. Il guidatore del mezzo che era stato indagato per associazione a delinquere ed è stato assolto.

L’uomo non ne sapeva niente dei soldi

Il proprietario del furgone aveva sempre detto di non sapere come fossero finiti nel suo mezzo tutti quei soldi. La polizia aveva disposto il sequestro del denaro e l’uomo era stato iscritto nel registro degli indagati. L’accusa per il guidatore era di associazione a delinquere in concorso finalizzata alla commissione di reati fiscali.

Fatture false e evasione fiscale

L’uomo era finito quindi ai domiciliari. Secondo gli inquirenti quei soldi derivavano da un giro di evasione fiscale. A portare a questa conclusione sono state le fatture false trovate dagli agenti. Tramite le fatture gli inquirenti hanno scoperto una maxi evasione da cinquanta milioni di euro.

La versione dell’autista

L’autista ha sempre dichiarato di non sapere da dove arrivassero i soldi. Dal racconto del 42enne si apprende che era partito dalla Polonia per consegnare delle bottiglie di vino.

In seguito ha lasciato il furgone in un’officina per qualche giorno.

Stando a quanto affermato dall’uomo i soldi erano stati messi nel suo mezzo quando il furgone era nell’officina polacca. Il giudice ha considerato affidabile la versione del guidatore e ha risolto il caso con un rito abbreviato in cui ha assolto l’autista del furgone.

