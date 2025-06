Un poliziotto e la moglie sono rimasti coinvolti in un grave incidente in scooter con un SUV, nella zona artigianale di Caprarola.

Un tragico incidente stradale ha scosso la comunità di Caprarola, dove un poliziotto ha perso la vita in uno scontro con un SUV mentre era in scooter insieme alla moglie. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma la dinamica dell’evento è al centro delle indagini delle autorità.

Poliziotto muore in incidente a Caprarola, moglie lotta tra la vita e la morte

Ieri sera, un uomo e sua moglie sono stati coinvolti in un grave incidente stradale a Caprarola, provincia di Viterbo. La coppia stava tornando da Roma in scooter quando, per cause ancora da accertare, si è scontrata con un SUV di grossa cilindrata.

I soccorsi sono intervenuti tempestivamente: il poliziotto è stato trasportato d’urgenza al San Filippo Neri di Roma, dove è morto poco dopo l’arrivo, mentre la moglie è stata ricoverata in condizioni gravi all’ospedale Santa Rosa di Viterbo.

La dinamica e le cause dell’incidente sono ancora al vaglio dei carabinieri, che hanno effettuato i rilievi sul posto. La notizia ha suscitato profondo cordoglio nella comunità di Caprarola, dove la coppia era molto conosciuta e stimata.

“Una notizia che ha profondamente colpito la nostra comunità lasciandola sgomenta e addolorata. In questo momento di grande dolore, il pensiero di tutti noi va alla sua famiglia e, in particolare, alla moglie, attualmente ricoverata in gravi condizioni. A lei ed ai suoi cari esprimiamo la nostra più sincera vicinanza“, dichiara l’amministrazione comunale.

Poliziotto muore in incidente a Caprarola: chi era l’agente di 52 anni

Silvano Canale, 52 anni, agente in servizio presso il Ministero dell’Interno, sui social viene ricordato come una persona sempre gentile e disponibile, molto stimata sia dai colleghi sia all’interno dell’istituzione.