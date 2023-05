Polonia, entra in un orfanotrofio armato di coltello ed uccide una 16enne

Un 19enne che non era ospite della struttura entra in un orfanotrofio passando da una finestra ed uccide una 16enne

Orrore e indagini per capire il perché di quel crimine terribile in Polonia, dove un giovane entra in un orfanotrofio armato di coltello ed uccide una 16enne. Da quanto si apprende un 19enne ha ferito anche 9 bambini a Lodz prima di essere fermato ed arrestato dalla polizia. La vittima di quella furia omicida è una ragazza di 16 anni, mentre altri nove bambini sono rimasti feriti in un orfanotrofio di Lodz, nella Polonia centrale.

Entra in orfanotrofio ed uccide una 16enne

L’aggressore, armato di coltello, ha fatto irruzione nei locali e ha aggredito le persone presenti. La portavoce della polizia di Lodz, Aneta Sobieraj, ha dato menzione del crimine alla tv pubblica polacca spiegando che l’offender 19enne è stato arrestato dalla polizia e che è stata aperta un’inchiesta per capire i motivi del folle gesto. Le prime ricostruzioni smentirebbero il movente terroristico, pare che l’attacco sarebbe stato compiuto da un ragazzo di 19 anni – mai stato ospite dell’orfanotrofio – che ha ucciso a coltellate l’ex fidanzatina 16enne.

Il movente del crimine sarebbe “passionale”

Pare quindi che il movente abbia avuto una matrice passionale e l’agenzia polacca Pap ha spiegato che il ragazzo sarebbe entrato da una finestra dell’orfanotrofio nella tarda serata di ieri, armato di coltello, poi ha agito. La 16enne è morta sul colpo, mentre 9 bambini sono rimasti feriti e cinque di loro sono stati ricoverati in ospedale.