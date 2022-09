Pontedera, 37enne viene fermato per un controllo e dà una testata ad un carabiniere: arrestato

Un uomo di 37 anni è stato arrestato a Pontedera, dopo essere stato fermato per un controllo ha reagito dando una testata ad un carabiniere.

Un 37enne è stato arrestato a Pontedera, in provincia di Pisa. Dopo essere stato fermato dai Carabinieri per un controllo, l’uomo ha reagito dando una testata al torace ad uno di essi.

Pontedera, 37enne viene fermato e dà una testata ad un carabiniere: arrestato

Una curiosa vicenda quella che si è consumata a Pontedera, qui i Carabinieri sono intervenuti nel centro urbano, in seguito alle numerose segnalazioni effettuate da diversi cittadini, in merito alla presenza di un uomo che si aggirava a piedi creando intralcio ai veicoli in transito e disturbando i passanti.

All’arrivo dei Carabinieri sul posto, il protagonista di questa vicenda è scappato e nel tentativo di sfuggire all’identificazione ha dato una testata al torace ad uno dei carabinieri, la sua avventura si è poi conclusa con un arresto per resistenza a pubblico ufficiale.

La fuga dell’uomo e la testata data al carabiniere per sfuggire al controllo: i dettagli della vicenda

Dopo aver intercettato l’uomo che era stato segnalato da numerosi cittadini di Pontedera alle Forze dell’Ordine, i Carabinieri sono intervenuti per fermarlo e procedere con un controllo, ma l’uomo si è dato immediatamente alla fuga per sfuggire all’identificazione e nel tentativo di sottrarsi ha dato una testata al torace ad un carabiniere.

Il 37enne è stato dunque arrestato per resistenza a pubblico ufficiale ed è stato immediatamente condotto nelle camere di sicurezza dell’Arma.

37enne arrestato per resistenza a pubblico ufficiale: giudicato con rito direttissimo

L’uomo arrestato a Pontedera per resistenza a pubblico ufficiale, è stato giudicato con rito direttissimo nella stessa giornata in cui è stato fermato ed arrestato, ossia il 22 settembre 2022.