Pordenone, assessore muore dopo essere stato punto da un calabrone

Dramma a Spilimbergo, in provincia di Pordenone, dove il 75enne Gilberto Trambaiollo è morto per uno choc anafilattico dopo essere stato punto da un calabrone. Nei minuti precedenti al decesso aveva telefonato al figlio per rassicurarlo.

“Mi ha punto qualcosa, ma ora mi riprendo“ – aveva fatto in tempo a dire al telefono Trambaiollo a suo figlio, poco prima di accasciarsi sul divano. Gilberto era stato appena punto da un calabrone mentre si trovava nel salotto di casa sua, totalmente da solo. Il figlio, trovandosi in quel momento ad Udine, non poteva fare nulla per intervenire e andare in soccorso a suo padre.

L’intervento dei vigili del fuoco e il decesso del 75enne

Sul posto sono arrivati qualche minuto dopo i vigili del fuoco che, con l’uso di un’autoscala, sono entrati nell’appartamento passando dalla finestra della soffitta che era rimasta aperta. Il personale medico, però, non ha potuto fare altro se non dichiarare il decesso dell’ex assessore di Spilimbergo. I carabinieri hanno già escluso ogni eventuale responsabilità di terzi.