Portici, gli abusi sessuali di un nonno sulle nipotine di 6 anni

Un uomo di 78 anni è stato arrestato a Portici, in provincia di Napoli, con l’accusa di aver abusato sessualmente di due nipotine di sei anni. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, coordinate dalla IV Sezione della Procura di Napoli specializzata in violenza di genere e tutela delle fasce deboli, l’anziano avrebbe approfittato della fiducia dei familiari, che gli affidavano le bambine, per compiere ripetuti atti di violenza all’interno della sua abitazione.

Oltre agli abusi, l’uomo è sospettato di aver fotografato le piccole in pose sessualmente esplicite, materiale che sarebbe sequestrato dalle forze dell’ordine.

Il fermo sarebbe stato eseguito dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Torre del Greco e convalidato dall’autorità giudiziaria. Il 78enne si trova ora in custodia cautelare nel carcere di Napoli-Secondigliano. Le indagini proseguono per accertare ulteriori responsabilità e approfondire il materiale sequestrato.