Portofino, Sindaco vieta assembramenti: "No ai selfie? È una boiata"

“Non diciamo boiate: qui nessuno ha vietato i selfie e anche se lo scrivono gli inglesi non è necessario andar loro dietro se la cosa non è vera“. Non ci sta Matteo Viacava, sindaco di Portofino, che chiarisce alcuni aspetti di un’ordinanza che sarebbero stati travisati dalla stampa.

Il sindaco di Portofino informa: in arrivo anche una seconda ordinanza per il decoro

“Noi – dice – abbiamo firmato un’ordinanza che vieta, per questioni di sicurezza, gli assembramenti in determinate zone. Per di più è un’ordinanza rivolta ai tour operator. Gli assembramenti, in due-tre zone specifiche sono pericolosi“.

Nessuna minaccia per il turismo, né tantomeno per la solita pratica dei turisti di scattare selfie a profusione in ogni angolo della suggestiva Portofino. L’ordinanza anti-assembramenti è stata firmata per tutelare la sicurezza dei tanti che, ogni giorno, animano le sue vie.

Anzi, il primo cittadino di Portofino fa sapere come sia in arrivo anche una seconda ordinanza che, nello specifico, andrà a vietare la presenza di bivacchi e impedirà la possibilità di sedersi per terra ma anche di andare in giro scalzi, senza maglietta o in costume da bagno. Un modo, insomma, per tutelare il decoro di Portofino.

“Un’ordinanza che avevamo già nel periodo pre-covid – sottolinea Viacava –, e che avevamo messo a punto dopo alcuni colloqui con il Comune di Venezia. Portofino è un gioiello, ci si deve comportare di conseguenza“.