Kim Kardashian è in Italia: fotografata a Portofino con un gelato

Kim Kardashian si trova in Italia: è stata fotografata mentre camminava per le vie di Portofino con un gelato in mano.

Kim è stata paparazzata in Italia insieme al resto delle Kardashian-Jenner: si trovano a Portofino per il matrimonio di Kourtney.

Kim Kardashian fotografata a Portofino

Kim Kardashian si trova attualmente in Italia, e più precisamente a Portofino, in Liguria. La celebrity americana ed ex moglie del rapper e stilista Kanye West è stata paparazzata per le vie del comune in provincia di Genova mentre si gustava un gelato.

Non si tratta però di una visita a caso: tutta la dinastia delle Kardashian-Jenner è riunita in Italia per un evento molto particolare: nella giornata di oggi – molto probabilmente – infatti, si svolgerà il matrimonio tra Kourtney – la maggiore delle 5 sorelle – e il batterista dei Blink 182, Travis Barker.

Le Kardashian’s riunite in Italia

Non solo Kim quindi: anche le sorelle Kourtney, Khloe, Kendall e Kylie si trovano a Portofino, per celebrare le nozze della secondogenita.

Secondo alcune voci, la modella, influencer, imprenditrice statunitense e il batterista dei Blink 182 convoleranno a nozze tra l’abbazia di San Fruttuoso e la villa di Dolce & Gabbana.

Nonostante la classica riservatezza che vige solitamente per le relazioni private della famiglia, le foto e le stories Instagram pubblicate dalle sorelle sembrano non lasciare spazio ad equivoci. Nelle ville dell’Olivetta di Dolce & Gabbana fervono i preparativi da tempo e l’abbazia di San Fruttuoso di Camogli, oggi, è off limits al pubblico.

In ogni caso, location blindate e penali salatissime per chi parla.