Kanye West accusa Kim Kardashian: “Ha entato di rapire nostra figlia”

Kanye West accusa Kim Kardashian di aver rapito la loro figlia

Ritorna un clima di vera tensione tra i due ex coniugi Kanye West e Kim Kardashian.

Il rapper ha accusato l’ex moglie su Instagram di aver rapito la loro figlia Chicago. Tutto è nato dallo scorso 15 gennaio, quando la piccola ha compiuto i suoi 4 anni. Kim ha deciso di farla festeggiare, in grande stile, insieme alla cuginetta Stormi, figlia di Kylie Jenner. A quanto pare però Kanye non sarebbe stato invitato alla festa.

Le pesanti accuse su Instagram di Kanye West

La decisione di Kim non avrebbe fatto piacere al padre della bimba che si è sfogato sui social scrivendo che l’ex moglie avrebbe “Provato a rapire” sua figlia.

Kanye ha proseguito il suo messaggio su Instagram raccontando che Kim lo avrebbe fatto controllare dalla sicurezza mentre giocava con i suoi figli.

La polemica per il profilo TikTok di North

Ma questa non è che l’ultima di una serie infinita di polemiche tra i due ex coniugi. Poche ore prima, infatti, era nata un’altra discussione pubblica, che riguardava l’altra figlia North. Kanye non aveva gradito che a North, bimba di soli 8 anni, era stato concesso dalla madre di aprire un proprio profilo TikTok.

Kim si è difesa su Instagram dicendo che riteneva giusto che la bimba potesse esprimere se stessa e la sua creatività.