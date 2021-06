Positivo al Covid per 305 giorni, il record di Dave Smith: “Mia moglie ha preparato il funerale 5 volte”

Il record di Dave Smith, 72enne di Bristol rimasto positivo al Covid per 305 giorni: "Ho visto la fine vicina, ogni giorno che vivo ora è un bonus".

Positivo al Covid per 305 giorni, è il periodo più lungo finora registrato, secondo gli esperti. “Mia moglie ha iniziato i preparativi per il funerale cinque volte”.

Si tratta di Dave Smith, 72enne di Bristol, ex istruttore di guida ora in pensione.

Per lui, la guarigione dal virus è stata piuttosto lunga: Dave, infatti, è rimasto positivo al Covid per 305 giorni. Al virus è arrivato con un sistema immunitario compromesso per patologie pregresse: nel 2019, infatti, si era sottoposto alla chemioterapia per curare la leucemia.

Smith, scrive il Guardian, è guarito: oggi sta bene, ma non nega di essersela vista brutta diverse volte nei mesi scorsi.

“Mia moglie ha iniziato i preparativi per il funerale cinque volte”, racconta con una buona dose di classico humour inglese. Aggiunge, scherzoso: “Ho chiamato tutta la famiglia per fare pace con loro. Vorrei aver tenuto la bocca chiusa adesso”. Tramite Skype aveva contattato i suoi parenti in Nuova Zelanda per un ultimo saluto, mentre altri cari erano andati a salutarlo di persona indossando, seguendo, ovviamente, tutte le precauzioni necessarie. Dave riteneva che la fine fosse ormai vicina: si era assicurato che sua moglie avesse accesso ai documenti e ai codici di accesso della banca, aveva smistato le cose da vendere o gettare via.

Il suo caso verrà presentato al Congresso Europeo di microbiologia clinica e malattie infettive (Eccmid) a luglio.

Smith venne ricoverato nel maggio 2020 con tosse e febbre, quando il test confermò la sua positività al virus. Dimesso poi dall’ospedale, è stato ricoverato poi ad agosto, settembre, ottobre e dicembre. L’uomo ha registrato 42 test PCR positivi ed è stato ricoverato in ospedale ben sette volte.

Positivo al Covid per 305 giorni: curato come Donald Trump

Dave Smith è stato curato con lo stesso cocktail di anticorpi sviluppato da Regeneron che è stato usato per la cura dell’ex presidente americano Donald Trump. Esso contiene due anticorpi, casirivimab e imdevimab, che si legano a diversi siti sulla proteina spike del coronavirus, impedendole di infettare nuove cellule. Il cocktail di anticorpi Regen-Cov, sviluppato dall’azienda statunitense Regeneron Pharmaceuticals, potrebbe ridurre del 50% il rischio di contrarre l’infezione da nuovo coronavirus, secondo un recente studio.

Al 72enne è stato concesso l’accesso al farmaco attraverso un programma di “uso compassionevole“, grazie al quale è stato possibile somministrargli una terapia non autorizzata poiché non esiste un altro trattamento approvato soddisfacente. Tuttavia, il farmaco non è ancora approvato clinicamente per l’uso nel Regno Unito.

“Non sarò mai più al 100% perché il Covid mi ha distrutto i polmoni, ma ogni giorno che vivo ora è un bonus”, racconta Smith al Guardian.