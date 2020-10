“Donald Trump rimane affaticato ma di buon umore”. Lo ha annunciato il medico della casa bianca Sean P. Conley.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump “rimane affaticato, ma di buon umore”. Ad annunciarlo è medico della casa bianca Sean P. Conley che nella nota ufficiale emessa, fa chiarezza sulle attuali condizioni di salute del presidente degli Stati Uniti che è risultato positivo al Coronavirus. Il medico ha prescritto a Trump una dose di 8 grammi di anticorpi policlonali della Regeneron.

Oltre a ciò ha assunto vitamine e nutrienti come ad esempio la vitamina D e lo Zinco. Ha poi assunto la famotidina, la melatonina e un’aspirina al giorno. La comunicazione della Casa Bianca ha proseguito facendo il punto sullo stato di salute di Melania Trump. La moglie del presidente sarebbe in buone condizioni pur avendo mal di testa e una leggera tosse.

Le condizioni di salute di Donald Trump

Non preoccuperebbe nemmeno lo stato di salute della First Lady Melania Trump che “è in buona condizioni con una leggera tosse e mal di testa. Il resto della famiglia sta bene ed è risultata negativa al Sars-Cov2 oggi”.