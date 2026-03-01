Possibile forfait dell'Iran al Mondiale Usa dopo i raid: dubbi aperti sulla partecipazione

Il presidente della federazione iraniana ha dichiarato incertezza sulla possibilità che la nazionale giochi il Mondiale negli Usa: il conflitto e le ripercussioni sulla sicurezza hanno già provocato cancellazioni e rinvii in altri sport e manifestazioni

La crescente tensione tra Iran, Stati Uniti e Israele mette a rischio la partecipazione della nazionale iraniana al Mondiale che si giocherà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico dall’11 giugno al 19 luglio. Il presidente della federcalcio iraniana ha detto che non può garantire che la squadra sarà presente alle partite in programma sul suolo statunitense, aprendo uno scenario di incertezza che va ben oltre il solo campo sportivo.

Perché la presenza dell’Iran è in dubbio

Secondo la federazione iraniana, l’ondata di attacchi e rappresaglie nella regione rende difficile adottare un atteggiamento ottimistico: la preoccupazione principale riguarda la sicurezza dei giocatori e la fattibilità dei viaggi verso gli Stati Uniti. L’Iran è inserito nel Gruppo G e dovrebbe disputare tre gare negli USA: contro Nuova Zelanda e Belgio a Los Angeles (15 e 21 giugno) e contro l’Egitto a Seattle (26 giugno). Se la nazionale non potesse partire, o se le autorità dovessero impedire l’ingresso sul territorio, si aprirebbero diverse complicazioni organizzative e sportive.

Questioni logistiche e diplomatiche sul tappeto

Visti, restrizioni d’ingresso, corridoi sicuri e misure sanitarie diventano elementi decisivi. Le operazioni consolari richieste per consentire l’arrivo di uno staff tecnico e di una delegazione nazionale possono richiedere tempi lunghi, soprattutto in un contesto di tensione politica. Le federazioni e i governi interessati stanno valutando opzioni alternative — trasferimento di sede, partite in campo neutro, incontri a porte chiuse o procedure speciali per il passaggio delle delegazioni — ma nulla è ancora definito.

La questione coinvolge anche altre discipline

Non si tratta di un problema esclusivo del calcio. Fonti ufficiali riferiscono che diversi eventi sportivi internazionali sono stati sospesi o riprogrammati. Federazioni e comitati organizzatori controllano la situazione per proteggere atleti, staff e tifosi, rivedendo piani logistici e polizze assicurative. Negli ultimi mesi alcuni tifosi iraniani hanno già trovato limiti d’accesso in manifestazioni internazionali, con impatti su trasporti e accoglienza che ora potrebbero ripetersi su scala maggiore.

Esempi concreti di ricadute immediate

Il clima di instabilità ha già prodotto cancellazioni: una partita di 50 overs fra England Lions e Pakistan Shaheens prevista ad Abu Dhabi è stata annullata a causa dei bombardamenti nella zona. Anche altre gare e allenamenti nell’area sono stati messi in pausa in attesa di valutazioni di sicurezza. Questi segnali mostrano come le tensioni geopolitiche possano riverberarsi rapidamente sul calendario sportivo globale.

Ruolo di FIFA, federazioni e governi

Finora la FIFA non ha rilasciato chiarimenti ufficiali su possibili alternative logistiche o su decisioni disciplinari nel caso in cui una nazionale non partecipi alle gare in programma. Spetterà alle federazioni nazionali, alle confederazioni e ai governi cooperare per trovare soluzioni praticabili: stabilire tempistiche per eventuali visti speciali, concordare sedi alternative, prevedere rimborsi per i tifosi e garantire la sicurezza delle delegazioni. Ogni scelta avrà conseguenze sportive e politiche rilevanti: una rinuncia dell’Iran, per esempio, modificherebbe la composizione del Gruppo G e creerebbe precedenti per tornei futuri.

Scenari possibili per il Mondiale

Sulla carta ci sono almeno tre linee d’azione: 1) rinuncia volontaria dell’Iran; 2) decisione della FIFA basata su una valutazione di rischio; 3) soluzioni intermedie, come lo spostamento delle gare in sedi neutre o lo svolgimento a porte chiuse. Ciascuna alternativa comporta effetti diversi: la rinuncia porterebbe a rimescolamenti nel formato, mentre lo spostamento o le misure a porte chiuse solleverebbero questioni pratiche su biglietti, organizzazione e integrità sportiva.

Cosa decideranno gli esperti di sicurezza

Le valutazioni finali richiederanno il lavoro congiunto di governi, comitati organizzatori e consulenti di sicurezza. Dovranno considerare rischi militari, possibili minacce al trasporto aereo e restrizioni per la circolazione di cittadini stranieri. Le decisioni saranno guidate da analisi del rischio e suggerimenti tecnici, bilanciando la tutela delle persone con la necessità di mantenere la regolarità della competizione.

Cosa aspettarsi nelle prossime settimane

La situazione è fluida: le autorità competenti sono al lavoro e potrebbero arrivare aggiornamenti nei prossimi giorni o settimane. Quel che è certo è che le scelte operative — riguardo a permessi di viaggio, sedi delle partite e misure di sicurezza — determineranno il destino della partecipazione iraniana e, potenzialmente, modificheranno il calendario del torneo. Per tifosi, giocatori e organizzatori resta un periodo di attesa, con la speranza che prevalga una soluzione che garantisca sicurezza e rispetto della competizione.