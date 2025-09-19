Un grave episodio di violenza ha scosso nella notte il centro di Favria, nel torinese. Un uomo è rimasto ferito da diversi colpi di pistola e trasportato d’urgenza in ospedale, mentre le autorità hanno avviato subito le indagini. Ancora in corso gli accertamenti sulla dinamica, ma si ipotizza un regolamento di conti.

Possibile regolamento di conti nel torinese, uomo ferito dai colpi di pistola

Un grave episodio di violenza ha scosso la comunità di Favria, in provincia di Torino. Nella tarda serata di giovedì 18 settembre 2025, poco prima di mezzanotte, un uomo è stato ferito da tre colpi di pistola in via Barberis, a pochi passi dal municipio. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione sarebbe avvenuta al culmine di un diverbio tra la vittima e i suoi aggressori.

La vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Cuorgnè e successivamente trasferita con l’elicottero alle Molinette di Torino, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Uomo ferito dai colpi di pistola: quattro fermi dei carabinieri grazie alle telecamere

Le indagini dei carabinieri della compagnia di Ivrea, supportate dalle telecamere di videosorveglianza, hanno portato al fermo di quattro italiani già noti alle forze dell’ordine. I soggetti, residenti nel Canavese, sono ora a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre le indagini proseguono per chiarire i dettagli del possibile regolamento di conti.