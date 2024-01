Il 25enne è caduto giù dal sesto nonché penultimo piano dell’immobile abbandonato sito in via XX Settembre nel comune di Nerviano.

Precipita dal Fungo di Garbatola: morto 25enne

Secondo una prima ricostruzione il ragazzo è morto sul colpo. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della stazione di Nerviano, che dovranno ora fare luce sull’esatta dinamica della tragedia. Presente anche il sindaco della città, Daniela Colombo. Le ipotesi al vaglio degli inquirenti son molteplici. Il 25enne potrebbe essere caduto accidentalmente, oppure aver deciso volontariamente di togliersi la vita precipitando da sei piani di altezza.

Un luogo di degrado

Il Fungo, nome che gli era stato attribuito in virtù della sua forma, è una costruzione che è rimasta abbandonata da parecchi anni. Nell’ultimo periodo è stato il punto di incontro per diversi spacciatori, prostitute e vandali della zona. In principio sarebbe dovuto diventare un albergo, ma i lavori non sono mai stati terminati ed è rimasto in balia del degrado. L’interno è facilmente raggiungibile grazie a dei varchi che sono stati aperti nella cinta. Sebbene fosse stato oggetto di discussione nel 2014, quando Matteo Salvini aveva promesso di riqualificarlo e metterlo in sicurezza, i lavori di risanamento non sono mai stati ultimati.