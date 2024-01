La giovane si trovava a bordo della sua auto, una Nissan Pixo, quando ha presumibilmente perso il controllo del veicolo, schiantandosi contro un muretto in via Sebastiano Guzzi.

Lamezia Terme, auto si schianta contro un muro: morta 26enne

L’incidente è avvenuto alle 4:20 di questa mattina a Lamezia Terme. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, insieme ai Vigili del fuoco del distaccamento di zona, dipendente dal comando di Catanzaro. Nonostante tutti i tentativi dei sanitari, per la 26enne non c’è stato nulla da fare. A bordo della vettura c’erano altre tre persone, una ragazza e due ragazzi di cui uno di 17 anni, che hanno riportato solo lievi ferite. La Polizia stradale di Catanzaro è al lavoro per eseguire i dovuti rilievi e cercare di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro mortale.

L’ennesima vittima della strada

All’alba di oggi è avvenuto un altro drammatico incidente, che ha coinvolto un ragazzo di origini rumene. Lo schianto si è verificato intorno alle 5 in A27 all’altezza del casello di Vittorio Veneto sud. Il conducente, un giovane di 20 anni residente ad Agordo in provincia di Belluno, ha perso il controllo della vettura ed è uscito dalla carreggiata schiantandosi violentemente contro il guard rail. In base ad una prima ricostruzione sembrerebbe che il ragazzo sia entrato in autostrada a bordo della sua Jeep Renegade, inseguito da una pattuglia della polstrada. L’ipotesi più plausibile è che abbia perso il controllo a causa della velocità sostenuta a cui viaggiava. Al momento si trova ricoverato in gravi condizioni presso l’ospedale Ca’ Foncello di Treviso.