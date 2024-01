Giovane attraversava i binari in motorino: travolto e ucciso da un treno in transito

Il tragico incidente interrompe la tratta Torre Annunziata-Poggiomarino della Circumvesuviana. Un giovane è stato travolto e ucciso da un treno mentre attraversava i binari in motorino.

Travolto lungo la tratta Torre Annunziata-Poggiomarino

L’incidente si è verificato lungo la tratta Torre Annunziata-Poggiomarino della Circumvesuviana, tra Boscoreale e Scafati. L’incidente è stato comunicato dall’Eav (Ente Autonomo Volturno) attraverso una nota, che ha reso noto l’investimento mortale avvenuto al passaggio a livello tra le stazioni San Pietro e Cangiani. Il passaggio a livello era dotato di sistema SOA (segnalamento ottico e acustico), il quale risultava regolarmente funzionante secondo quanto riferito. Tuttavia, secondo le prime informazioni, sembra che il giovane conducente del motorino abbia attraversato i binari in un momento inappropriato, portando alla tragedia.

La dimanica da chiarire: indagini in corso

La dinamica precisa dell’incidente è al momento oggetto di indagine, ma si ipotizza che il giovane, probabilmente sottovalutando il pericolo, abbia attraversato la tratta quando il treno si avvicinava. L’esito è stato fatale, e il ragazzo è stato investito dal treno in transito. L’Eav ha dichiarato che la tratta è stata interrotta a seguito dell’incidente, ed è stato istituito un servizio sostitutivo per gestire il trasporto dei passeggeri in quella zona. La notizia ha destato sgomento nella comunità locale, mentre le autorità continuano a indagare per stabilire le circostanze esatte che hanno portato a questa tragica perdita di una vita.