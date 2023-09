L’uomo, che al momento non è ancora stato identificato, si trovava sui binari della linea ferroviaria Milano-Novara, quando è stato travolto da un treno in corsa, a solo un chilometro alla stazione di Vittuone a Milano.

Uomo travolto e ucciso da un treno in corsa

Il drammatico incidente è accaduto in tarda mattinata, intorno alle 10:30, nei pressi di via Volontari della Libertà nel milanese. Il treno è un convoglio Trenord, partito da Novara e diretto a Treviglio. Sul posto sono immediatamente accorsi i sanitari del 118, insieme ai Vigili del Fuoco del comando provinciale di Milano, i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso e i tecnici di RFI. Nonostante l’arrivo di due ambulanze e di un’automedica, in codice rosso, a nulla solo serviti i soccorsi. Le condizioni dell’uomo, infatti, erano molto gravi ed è deceduto pochi istanti dopo.

La dinamica dell’incidente

Il 112 è stato avvertito dal macchinista, che subito dopo essersi accorto dello scontro ha fermato il treno. L’identità della vittima non è ancora stata resa nota. Si tratterebbe, tuttavia, di un uomo di età compresa tra i 35 e i 40 anni. Non sono ancora chiare le dinamiche che hanno portato al tragico incidente. Le ipotesi al vaglio della polizia ferroviaria sono diverse. È possibile che si sia trattato solamente di una fatalità, o che, invece, l’uomo si trovasse sui binari al passaggio del treno volontariamente. Per il momento la circolazione dei treni sulla linea Milano-Novara è stata sospesa, tra Vittuone e Rho, in entrambe le direzioni, per permettere i rilievi della Polfer.